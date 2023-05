Brasile: Lula a imprenditori, necessario aiutare Argentina per non perdere il mercato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica favorisce elettoralmente i gruppi di opposizione, generando preoccupazione in Brasile. "Siamo preoccupati per il destino politico dell'Argentina", ha detto Haddad citando la posizione violenta dei gruppi di estrema destra in Sud America. Per questo motivo, il ministro brasiliano ha sottolineato l'importanza di una maggiore integrazione nelle Americhe anche attraverso l'uso delle valute locali negli scambi commerciali, per alleviare le difficoltà legate alla mancanza di dollari. L'appello arriva a poca distanza dalla visita a Brasilia del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, in cui il presidente Lula si era impegnato a lavorare per convincere il Fondo monetario internazionale (Fmi) ad aiutare l'economia del Paese vicino. (Brb)