Speciale infrastrutture: Cina, rafforzerà costruzione di una rete internet "dual-gigabit"

- La Cina ha recentemente pubblicato una linea guida per accelerare la costruzione di una rete Internet "dual-gigabit", che si riferisce a una rete 5G e a una ottica gigabit.Oltre a potenziare la manutenzione delle strutture rurali di telecomunicazione, il Paese rafforzerà la cooperazione intersettoriale e l'utilizzo di tecnologie digitali per aumentare la disponibilità di tali reti, secondo la linea guida emessa da 14 organi statali, tra il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione.Il Paese promuoverà inoltre il servizio cross-network per il roaming 5G, ampliando la copertura della rete ottica gigabit, e dando impulso alla costruzione e alla condivisione pubblica delle infrastrutture rurali di telecomunicazione, si legge nella linea guida.La Cina sta compiendo costanti progressi nella costruzione della rete Internet. Gli ultimi dati del ministero hanno mostrato che, entro la fine di aprile, il numero totale di stazioni 5G nel Paese aveva raggiunto i 2,73 milioni, pari al 24,5% del bilancio delle stazioni base di telefonia mobile.Secondo il ministero, entro la fine dell'anno scorso le reti ottiche gigabit del Paese sono state in grado di coprire più di 500 milioni di abitazioni. (Xin)