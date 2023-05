Speciale infrastrutture: Angola, Joao Francisco (Aipex), presto la creazione di una zona franca aperta anche a investimenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Angola intende creare la prima zona franca a 70 chilometri da Luanda, che sarà aperta anche agli investimenti di aziende italiane. Lo ha spiegato Lello Joao Francisco, presidente dell'Agenzia angolana degli investimenti e della promozione delle esportazioni (Aipex), parlando al Forum economico Italia-Angola in corso alla sede di Confindustria. “L’Angola è stata suddivisa in quattro zone e a mano a mano che si procede verso l’interno del Paese aumentano gli incentivi ed i pacchetti di investimenti”, ha aggiunto Joao Francisco, precisando che il governo angolano ha, ad esempio, interesse a migliorare le sue infrastrutture e che anche per questo nel 2018 sono state aggiornate le leggi sugli investimenti di aziende straniere nel Paese, che consentono alle aziende straniere di rimpatriare i loro capitali e di accedere ai tribunali angolani in caso di contenzioso. (Res)