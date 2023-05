Speciale infrastrutture: Lombardia, Cecchetti (Lega), in arrivo risorse per sostenere impianti di risalita e piste da sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla Lega e al ministro Calderoli, grazie all'iniziativa 'Energia in vetta', contenente una serie di misure per sostenere concretamente gli impianti di risalita e le piste da sci, per un valore complessivo di circa 11 milioni, arrivano soldi per le montagne lombarde". Lo afferma in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Questo incentivo promosso dal ministero degli Affari Regionali - prosegue - è rivolto ai gestori di queste infrastrutture sportive, per garantire il loro funzionamento anche alla luce dei maggiori costi sostenuti nella stagione invernale appena trascorsa e si inserisce nel complesso di misure predisposte nell'interesse dei cittadini che abitano in montagna". (Com)