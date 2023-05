Speciale infrastrutture: Maltempo, von der Leyen, approccio graduale, più fondi a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna sarà possibile usare i fondi di coesione, i fondi di emergenza per l'agricoltura e i Fondo di solidarietà europeo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro Giorgia Meloni a Bologna, dopo aver visitato i luoghi colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna. "Al momento si tratta di lavorare insieme sulla prima urgenza e sulla prima emergenza. Ma naturalmente abbiamo parlato di aiuto e sostegno da parte dell'Unione europea", ha detto. "Per questo è necessario attivare il fondo di emergenza per l'agricoltura. Questo è il punto numero uno", ha aggiunto. Successivamente, ha proseguito von der Leyen, "penso che sia appropriato attivare il fondo di solidarietà. Sappiamo che per questo fondo è sempre necessaria una valutazione dei bisogni e dei danni e, purtroppo, questa regione ha già un'esperienza, perché 10-11 anni fa c'è stato un terribile terremoto", ha poi dichiarato. "Vorrei anche menzionare i fondi di coesione, che possono essere utilizzati. Se guardiamo al futuro e per la prevenzione, nel Next Generation Eu abbiamo 6 miliardi di euro per la prevenzione delle inondazioni, la prevenzione dei terremoti, il rafforzamento delle infrastrutture. Abbiamo quindi un approccio graduale e sono molto fiduciosa che lavoreremo insieme molto bene", ha concluso. (Beb)