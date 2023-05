Speciale infrastrutture: Imprese, Unindustria, consiglio direttivo del comitato della piccola a Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto presso la sede di Unindustria a Rieti il consiglio direttivo allargato del comitato Piccola Industria, realizzato con il supporto e il coinvolgimento attivo della componente Piccola Industria sul territorio di Rieti. Lo riferisce in una nota Unindustria. L’incontro è stato un importante momento di ascolto, confronto ed approfondimento di tematiche di interesse specifico per le piccole e medie imprese del territorio. Hanno preso parte all’incontro, oltre a Fausto Bianchi, presidente del comitato Piccola Industria di Unindustria e Marco Pezzopane, presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Rieti, l’Assessore regionale ai Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Manuela Rinaldi. Il Consiglio direttivo si inserisce nel progetto di realizzare i direttivi itineranti su tutti i territori, per essere più vicini alle piccole e medie imprese e far percepire meglio il ruolo, la funzione e le attività che svolge il Comitato Piccola Industria anche in termini di rappresentanza e vicinanza alle imprese. (Com)