Speciale infrastrutture: Imprese, concluso il Business forum Italia-Angola, focus su investimenti e coinvolgimento del settore privato

24 luglio 2021

- Dall’esecutivo italiano parole convinte in sostegno di una partnership con Luanda sono venute dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per il quale l'Angola “è un Paese strategico non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa” e che non ha perso occasione di rilanciare le promesse del Piano Mattei per l’Africa, iniziativa cara al governo Meloni che intende promuovere una partnership rafforzata anche con Luanda, in modalità “win-win” e per una comune crescita. Un impegno che per Urso non fa che rafforzare la forte amicizia esistente fra i due Paesi e il solido interscambio commerciale, che nel 2022 con 1,8 miliardi di euro ha visto “un significativo rilancio” dopo l’inevitabile rallentamento pandemico. Urso ricorda anche che Italia e Angola possono collaborare anche nell’aerospazio, settore nel quale non solo l’Italia “è la sesta potenza globale” ma che ha con l’Africa un rapporto stretto, avendo avviato la sua esperienza dalla base keniota di Malindi, “che potrebbe essere riattivata e implementata”. I lavori entrano nel vivo con gli interventi delle autorità economiche angolane. Lello Joao Francisco, presidente dell'Agenzia degli investimenti e della promozione delle esportazioni (Aipex) - l’Ice angolana - racconta di come Luanda abbia lavorato negli ultimi anni per agevolare gli investimenti internazionali nel Paese, approvando ad esempio nel 2018 una legge che garantisce alle aziende straniere operative in Angola di rimpatriare i loro capitali e di accedere - in caso di contenzioso - ai tribunali angolani per una moderazione. “L’Angola è stata suddivisa in quattro zone e a mano a mano che si procede verso l’interno del Paese aumentano gli incentivi ed i pacchetti di investimenti”, ha aggiunto Francisco, precisando che il governo angolano ha ad esempio interesse a migliorare le sue infrastrutture e che anche per questo ha voluto aggiornare le leggi sugli investimenti esteri. (Res)