Rai: Mulè (FI), Fazio e Annunziata, sembra romanzo di Agatha Christie

23 luglio 2021

- "Le nomine Rai non hanno nulla a che vedere con l'uscita dall'azienda, di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata, dal momento che sono stati loro a decidere autonomamente di andare via". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, intervistato a "Tagadà" su La7. Il deputato 'azzurro' ha sottolineato che "qui siamo in un romanzo di Agatha Christie dove manca il cadavere, nel senso che manca qualsiasi forma di azione, interdizione, censura diretta o indiretta, nei confronti di Lucia Annunziata. Per quanto riguarda le nomine di ieri, soprattutto quelle più rilevanti per la cultura, come appunto Rai Cultura e le fiction, sono saldamente rimaste nelle mani di manager indicati dal Partito democratico o di sinistra". Su "tre direzioni di Tg - ha aggiunto Mulè - il Tg3 non è stato toccato, l'ex direttore del Tg1, che è un grillino dichiarato, è stato nominato alla direzione di Rai Parlamento. Se non è indice di pluralismo questo....". (Rin)