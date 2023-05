Commercio: Confartigianato Roma, nuovo regolamento centro storico garanzia di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione della città passa anche dal nuovo regolamento delle attività nella città storica. Si avvia quel processo di qualificazione del tessuto imprenditoriale e conseguentemente dell'offerta, soprattutto alimentare, che la precedente regolamentazione aveva nei fatti bloccato. Lo comunica, in una nota, la Confartigianato di Roma. Dall'indagine effettuata dall'Ufficio Studi della Confartigianato di Roma presso l'albo delle imprese artigiane - prosegue la nota - è risultato che attualmente nel Centro Storico operano 1170 attività alimentari. Di queste, le imprese artigiane sono solo 226, pari al 19,3 per cento di tutte le imprese alimentari. Sono invece presenti 309 attività alimentari (pizzerie, pasticcerie, forni, gelaterie ecc.) che non sono artigiane anche se apparentemente possono sembrare tali. Nell'area esaminata sono presenti, inoltre, 300 esercizi alimentari di vicinato (25,6 per cento) e ben 335 minimarket (28,6 per cento, oltre una attività su 4). (segue) (Com)