Commercio: Confartigianato Roma, nuovo regolamento centro storico garanzia di qualità (2)

- Lo sblocco del divieto per le attività artigiane, i livelli qualitativi imposti per le nuove aperture, le norme sui trasferimenti, la puntuale regolamentazione del consumo sul posto - sottolinea la nota - sono scelte che certamente avvieranno quel processo di riqualificazione da tutte le parti auspicato, cittadini compresi. Con l'aumento della qualità dell'offerta e l'introduzione di obblighi strutturali (minimo 80 mq, disponibilità del bagno, insonorizzazione dei locali), il nuovo regolamento restituisce la possibilità alle imprese artigiane di contribuire alla riqualificazione di un tessuto produttivo così importante e delicato. Abbiamo sensibilizzato l'amministrazione affinché il nuovo regolamento contenga norme e procedure amministrative in grado di verificare l'effettiva iscrizione dell'attività all'albo delle imprese artigiane. In questi anni - conclude la nota - come ci dicono i numeri (309 attività di produzione alimentare), molte imprese hanno assunto la qualifica di "artigiane" operando, anche nel Centro Storico, pur non avendone i requisiti. (Com)