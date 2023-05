Agroalimentare: Coldiretti, dall’estero un pacco di riso su quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un pacco di riso su quattro venduto in Italia arriva dall'estero lasciando spazio a speculazioni sui prezzi dal campo alla tavola con gli agricoltori che prendono meno di un euro al chilo mentre sugli scaffali i consumatori arrivano a pagare anche 4 euro. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti per uno dei prodotti più amati dagli italiani con le varietà nazionali come Arborio e Carnaroli, ma non solo, che rischiano di essere cannibalizzate dai risi stranieri per effetto di importazioni praticamente raddoppiate nel 2022 (+82 per cento) ma più che triplicate dalla Cambogia, quintuplicate dal Vietnam e addirittura aumentate di 50 volte dalla Birmania (Myanmar) dove la giunta militare ha soppresso la democrazia e fatto strage del popolo Rohingya. Tutti paesi dove fra l'altro - ricorda Coldiretti – nelle coltivazioni viene usato il triciclazolo un potente pesticida vietato invece nell'Unione Europea. Con gli italiani che consumano in media fra i 5 e i 6 chili di riso all'anno – spiega Coldiretti – nelle vendite al dettaglio si sta poi affermando una nuova strategia di marketing, permessa dalla legge, con pacchi che mettono in evidenza la scritta "Riso da risotto" per poi indicare in piccolo, magari su un lato nascosto della scatola, tipologia riso Lungo A, origine in Myanmar, in Vietnam o in Cambogia, e quindi senza alcun legame con le vere varietà italiane da risotto che vanno dal Carnaroli al Vialone Nano, dall'Arborio al Roma e che rendono il riso italiano espressione di tradizione, di eccellenza qualitativa del nostro made in Italy nel mondo. (segue) (Com)