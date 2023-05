Agroalimentare: Coldiretti, dall’estero un pacco di riso su quattro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un intervento per bloccare questo messaggio ingannevole ai consumatori che – sottolinea Coldiretti - danneggia anche i risicoltori italiani: la dicitura "riso da risotto" deve essere utilizzabile solo per le vere varietà nazionali. A causa della siccità verranno coltivati quest'anno da nord a sud della Penisola quasi 8mila ettari di riso in meno per un totale di appena 211 mila ettari, ai minimi da trenta anni. Intanto a fronte dell'esplosione dei costi – sottolinea Coldiretti - i prezzi pagati agli agricoltori italiani sono crollati anche di oltre il 20 per cento negli ultimi giorni nonostante il calo delle produzioni a causa del taglio delle superfici e per effetto dei cambiamenti climatici, mentre nei silos ad esempio la quantità rimasta di riso nazionale tipico da risotto rischia di non coprire le esigenze dei consumi dei mesi che mancano al nuovo raccolto (ottobre 2023). Un vero shock con oltre diecimila famiglie tra dipendenti e imprenditori impegnati nell'intera filiera, ma anche per la tutela dell'ambiente e della biodiversità. L'Italia – evidenzia la Coldiretti - garantisce il 50 per cento dell'intera produzione di riso della Ue di cui è il primo fornitore, con una gamma di varietà e un livello di qualità uniche al mondo con nove risaie su dieci sono concentrate fra la Lombardia, Veneto e Piemonte. Sono 200 infatti – conclude la Coldiretti – le varietà iscritte nel registro nazionale, dal vero Carnaroli, con elevati contenuto di amido e consistenza, spesso chiamato "re dei risi", all'Arborio dai chicchi grandi e perlati che aumentano di volume durante la cottura fino al Vialone Nano, il primo riso ad avere in Europa il riconoscimento come Indicazione Geografica Protetta, passando per il Roma e il Baldo che hanno fatto la storia della risicoltura italiana. (Com)