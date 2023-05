Giappone-Singapore: colloquio Kishida-Wong, focus su digitalizzazione ed economia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze e vicepremier di Singapore, Lawrence Wong, in visita ufficiale a Tokyo, ha avuto oggi un colloquio col primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, in cui le parti hanno ribadito l’impegno nelle relazioni, hanno fatto il punto sui progressi della cooperazione bilaterale e hanno discusso di come espanderla ulteriormente, soprattutto nella digitalizzazione e nell’economia verde. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano. I due interlocutori hanno parlato anche di questioni regionali e internazionali, in particolare dell’importanza di una regione indo-pacifica aperta, inclusiva e basata sul diritto. Wong ha accolto con favore l’approfondimento dei legami tra il Giappone e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui Singapore fa parte.(Fim)