Italia-Francia: Valentini incontra ministro delegato a commercio estero, “rapporti forti”

- Le relazioni tra Italia e Francia sono intense e produttive, come dimostrano gli incontri che a livello governativo e imprenditoriale stiamo avendo in questi giorni. “È nostro obiettivo incrementarle ulteriormente, per favorire la crescita dei nostri Paesi e dell'intera Europa". A dirlo è Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, che questa mattina al Mimit ha incontrato il ministro delegato al commercio estero francese Olivier Becht. "Abbiamo avuto - sottolinea Valentini - un confronto molto cordiale e fattivo, in cui abbiamo condiviso i nostri punti di vista sulla situazione economica, scambiandoci importanti informazioni sulle rispettive politiche per l'attrazione degli investimenti". Presto Valentini ricambierà la visita, per approfondire il confronto. Così come ci saranno visite e scambi a livello delle rispettive agenzie di attrazione, conformemente a quanto previsto dal Trattato del Quirinale. (segue) (Com)