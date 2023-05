Cina-Corea del Sud: ambasciatore Xing, relazioni sono "ai minimi termini e potrebbero peggiorare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Cina e la Corea del Sud "sono ai minimi termini e potrebbero deteriorarsi ulteriormente". Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese a Seul, Xing Haiming, durante un'intervista concessa all'emittente sudcoreana "Mbc". Il diplomatico cinese si è detto "molto preoccupato" dalla prospettiva di un peggioramento delle relazioni bilaterali, che allo stato attuale "non sono buone". "Per vicini e partner, il rispetto reciproco è la cosa più importante", soprattutto quando si tratta della questione taiwanese, ha detto Xing, difendendo implicitamente le rivendicazioni di Pechino nello Stretto. La postura del Partito comunista cinese nei confronti di Taiwan, bersaglio di quotidiane sortite militari, è infatti uno dei principali punti di frizione tra l'esecutivo cinese e quello di Seul. Mentre la Cina considera l'isola come una provincia separatista da unificare anche con la forza, la maggior parte dei Paesi, inclusi Stati Uniti e Corea del Sud, non riconosce Taiwan come Stato indipendente ma si oppone all'uso della forza da parte cinese per alterare lo status quo nello Stretto. Durante l'intervista, Xing ha inoltre escluso la possibilità di un incontro tra i presidenti Xi Jinping e Yoon Suk-yeol in tempi brevi, affermando che "una tale visita richiederebbe un clima politico favorevole ed entrambe le parti dovrebbero lavorare insieme per crearlo".(Git)