Russia: Banca centrale, sostituzione di società straniere nel mercato russo richiederà fino a 3 anni

- Nonostante il fatto che nuove aziende provenienti da Paesi amici entrino nel mercato russo, il processo di sostituzione delle società straniere che hanno lasciato la Russia richiederà da u anno e mezzo fino a 3 anni. Lo ha reso noto la Banca della Russia in un rapporto sulla stabilità finanziaria. Si sottolinea che l'uscita di società straniere dal mercato russo ha avuto un impatto negativo significativo sul mercato immobiliare commerciale, soprattutto a Mosca. In particolare, secondo le agenzie di analisi immobiliari russe (Core.Xp e Nf Group), il tasso di posti vacanti nei centri commerciali di Mosca alla fine del 2022 ha raggiunto un record del 12-16 per cento. Allo stesso tempo, la maggior parte degli enti territoriali della Russia si sono dimostrati più resistenti alla partenza delle aziende straniere, visto che poche società erano interessate ai mercati regionali nel Paese. (Rum)