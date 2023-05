Francia: azionisti Edf dovranno cedere titoli l'8 giugno per procedura di rinazionalizazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura che porterà alla rinazionalizzazione del gruppo energetico francese Edf, obbligando il 2 per cento degli azionisti rimanenti a vendere i loro titoli, "avverrà l'8 giugno". Lo ha reso noto l'Autorità dei mercati finanziari con un comunicato. Nella nota si sottolinea che il ritiro obbligatorio dalla Borsa avverrà l'8 giugno al costo di 12 euro ad azione e riguarderà 91.454.896 azioni di Edf, l'equivalente del 2 per cento del capitale e dell'1,99 per cento dei diritti di voto. (Frp)