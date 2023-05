Diritti: Appendino (M5s), pensare a bimbi, maternità surrogata già vietata in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maternità surrogata in Italia è vietata e deve rimanerlo. La sto brutalizzando, ma nessuno vuole introdurre l'utero in affitto. Il punto è un altro, il vero tema è la tutela dei diritti dei bambini, non possiamo pensare che siano fantasmi". Lo ha a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, la deputata M5s ed ex sindaco di Torino Chiara Appendino. "Anziché parlare di reato universale e buttarla in caciara il governo dovrebbe vedere i bambini negli occhi e capire che non hanno diritti come gli altri e riconosceglierli. Non stanno affrontando il tema reale, lo stato deve tutelare i più fragili, e il più fragile è il bambino", ha concluso.(Rin)