Speciale energia: gruppo greco Ppc completerà acquisizione attività Enel Romania nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione con cui la compagnia di energia elettrica greca Public Power Corporation (Ppc) acquisisce le attività di Enel in Romania rimane nei tempi previsti, per essere completata nel terzo trimestre dell'anno. Lo riferisce la stessa Ppc con un comunicato. L'acquisizione è in linea con la strategia del gruppo greco in materia di transizione energetica, ma anche con il suo piano di espansione nell'Europa sud-orientale. La Ppc punta a continuare a sviluppare quanto Enel ha costruito negli ultimi 18 anni in Romania in termini di energia verde, mobilità elettrica, portafoglio clienti e servizi a valore aggiunto, investendo nello sviluppo delle attività locali. Con il completamento dell'acquisizione, la compagnia di energia elettrica greca rafforzerà la propria posizione nella regione e diventerà il più grande attore nel mercato dell'energia nel sud-est Europa. In particolare, la Ppc supererà gli 11 gigawatt di capacità installata e servirà 8,9 milioni di clienti, su più mercati, con circa 41 terawattora di energia elettrica fornita, 78 terawattora distribuiti e oltre 27 terawattora generati, mentre la base degli asset regolati raggiungerà i 4,15 miliardi di euro. (Rob)