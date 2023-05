Speciale energia: Clima, von der Leyen, ristrutturazione edifici essenziale per neutralità climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ristrutturazione degli edifici sarà essenziale per ridurre le emissioni e conseguire la neutralità climatica. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un intervento alla Biennale Architettura di Venezia. "I danni provocati dall'uomo al nostro clima sono particolarmente tangibili qui a Venezia. Entro la fine del secolo il livello delle acque locali potrebbe salire, da un minimo di 30 centimetri a un massimo di oltre un metro. Possiamo evitare lo scenario peggiore, ma tutto dipenderà dalla nostra velocità d'azione. Ridurre le emissioni degli edifici è cruciale per conseguire la neutralità climatica e rallentare l'innalzamento del livello del mare", ha detto. "Come sappiamo, possiamo farlo migliorando l'uso dell'energia e dell'acqua, ricorrendo a materiali naturali come il legno e ristrutturando maggiormente gli edifici esistenti. Per preservare il pianeta e la sua bellezza, dobbiamo rivedere urgentemente il modo di costruire e riscaldare le nostre case, uno degli obiettivi essenziali del nuovo Bauhaus europeo", ha aggiunto. (Beb)