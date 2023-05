Verona: Fondazione Arena nel 2023 registra incremento sponsorizzazioni oltre i 600 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 600 mila euro i fondi che Fondazione Arena, grazie al sostegno di sponsor storici e altri nuovi, è riuscita a raggiungere per il 2023. Il 60 per cento degli spettatori proviene da 114 Paesi del mondo e ciò si riflette anche negli sponsor: nel 2023 ad esempio c'è stato l'ingresso di Müller, a rappresentanza anche del quasi 22 per cento di spettatori tedeschi. Fondazione Arene sottolinea in una nota che "il significativo incremento delle sponsorizzazioni rispetto al 2022, il cui dato era a sua volta in aumento rispetto al 2021, è stato reso possibile anche grazie alla fiducia di nuovi sostenitori" come il Forno Bonomi, il brand di moda Genny, il fashion district Mantova Village, Acqua Dolomia, Sanagol. Bcc-Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza invece per la prima volta sosterrà l'attività della Stagione Artistica 2023 al Teatro Filarmonico. (Rev)