Imprese: Ferraris (Fs), infrastrutture e digitalizzazione per la mobilità intermodale (2)

- Al centro di questo nuovo modo di guardare alla mobilità per Ferraris ci sono ovviamente le infrastrutture, che vanno riammodernate "visto che nel nostro Paese sono state costruite in epoche che avevano obiettivi di mobilità differenti rispetto a quelli di oggi". E in questo il Gruppo Fs sta facendo la sua parte, anche come principale soggetto attuatore del Pnrr per cui siamo in linea con i tempi. "Oggi siamo impegnati per esempio in due opere centrali: il Terzo Valico di Genova, dove abbiamo completato l'83 per cento del tunnel e il 100 per cento del raddoppio della capacità ferroviaria tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole e che avrà impatti decisivi per il trasporto merci e passeggeri, e la Napoli-Bari che permetterà di collegare le due città in 2 ore di viaggio". Altro argomento è la promozione dell'intermodalità dei trasporti che secondo l'Ad di Fs "deve riguardare sia i passeggeri che le merci e promuovere un'offerta di trasporto collettivo integrata che deve basarsi su un dialogo sempre più fitto e coordinato tra i diversi attori del trasporto coinvolti". Proprio in questa ottica vanno letti gli accordi che il Gruppo Fs ha sottoscritto, a favore del trasporto dei passeggeri con operatori aereoportuali come Aeroporti di Roma e compagnie aeree come Ita e Lufthansa "per promuovere un'esperienza di viaggio sempre più integrata, grazie al biglietto combinato treno+aereo che permette ai passeggeri di poter acquistare il proprio volo e il proprio viaggio ferroviario con un unico check – in" presso i banchi dedicati della stazione ferroviaria dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Ma come sottolineato sempre da Luigi Ferraris, l'intermodalità deve riguardare anche il trasporto merci, che "su rotaie è ancora fermo al 10% a causa di carenze infrastrutturali, ma che può trarre giovamento dalla connessione tra rete ferroviaria e stradale con le principali porte di accesso del Paese: stazioni, aeroporti e porti". Un'integrazione che può fare del trasporto ferroviario il vettore di trasporto delle merci nelle lunghe distanze, lasciando al trasporto stradale il cosiddetto primo e ultimo miglio. "Solo così – ha sottolineato Ferraris – potremmo evitare che in futuro le nostre strade siano sempre più congestionate, visto che le previsioni parlano dell'insostenibile scenario di 1 milioni di mezzi pesanti in più nei prossimi anni lungo le strade europee". (segue) (Rin)