Imprese: Ferraris (Fs), infrastrutture e digitalizzazione per la mobilità intermodale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella panoramica dell'Ad Luigi Ferraris, inoltre, vasto spazio è stato dedicato a due temi centrali nel Piano Industriale del Gruppo Fs: la digitalizzazione e l'autoproduzione energetica. "La digitalizzazione - ha detto Ferraris - si connette al tema delle infrastrutture perché aiuta il controllo del loro stato, con la manutenzione predittiva, ma va anche incontro alle esigenze di passeggeri. Per questo nei giorni scorsi abbiamo firmato un accordo con il Governo per lo sviluppo della fibra ottica lungo 16mila chilometri di reti ferroviarie, che possono rappresentare una rete naturale per offrire un'ottimale navigazione online a bordo treno e risolvere molti problemi di connettività nelle zone più periferiche del Paese. Nel frattempo entro settembre la linea 4G sarà attiva su tutta la linea alta velocità Milano-Roma e nei prossimi anni sarà diffusa anche sugli altri treni". Per quel che riguarda il tema energetico, Luigi Ferraris ha ribadito l'obiettivo del 40 per cento di autoproduzione energetica rinnovabile entro il 2027. "Abbiamo già lanciato un bando per individuare i siti dei primi impianti fotovoltaici. L'iter per la realizzazione sta procedendo. A ottobre sarà lanciato un nuovo bando per individuare e realizzare nuovi impianti dal Nord al Sud Italia. Già dal 2024 FS inizierà a generare energia". (Rin)