Regno Unito: British Airways cancella più di 150 voli per problema informatico

- La compagnia aerea British Airways ha cancellato più di 156 voli in partenza dall'aeroporto di Londra Heathrow tra ieri e oggi, per via di un problema informatico che ha influito anche sulla capacità di alcuni passeggeri di effettuare il check-in da remoto. Come riporta il quotidiano "The Independent", il sito web della compagnia aerea ha chiesto ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Essendo lunedì un giorno di festività in Regno Unito, migliaia di passeggeri avevano prenotato viaggi all'estero. (Rel)