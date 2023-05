Ue: fonti "Politico", Parlamento europeo discuterà proposta per "annullare" presidenza di turno ungherese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo presenterà presto una proposta annullare la presidenza di turno dell'Ungheria, che Budapest dovrebbe assumere nella seconda metà del 2024. Lo riferisce il portale "Politico.eu", secondo cui, in base a una bozza di risoluzione che dovrebbe essere messa al voto il primo giugno, il Parlamento metterebbe in dubbio la capacità di Budapest di detenere la presidenza di turno dell'Ue alla luce delle procedure dell'articolo 7. Se il Consiglio non agirà sulla presidenza di Budapest, il Parlamento avverte che prenderà "misure appropriate", si legge nella bozza. Il testo della risoluzione "è vago perché sto lavorando in modo collaborativo e voglio avere la maggioranza più ampia possibile in Parlamento", ha detto al portale Gwendoline Delbos-Corfield, la deputata dei Verdi francesi che ha lavorato alla bozza. "Le risposte alle sfide poste dall'Ungheria non sono semplici, non sono enunciate nei nostri testi", ha evidenziato. Indubbiamente si tratterebbe di una risoluzione dal valore politico, dal momento che non esiste uno strumento che permetta di impedire a uno Stato membro di detenere la presidenza semestrale di turno del Consiglio europeo, in base ai trattati. Secondo "Politico", infatti, i critici si sono affrettati a liquidare la risoluzione come un mero "segnale" del Parlamento, che non ha il potere di forzare la mano al Consiglio. La stessa Delbos-Corfield ha affermato che i gruppi parlamentari si sono fermati prima di minacciare il boicottaggio della presidenza ungherese. L'opzione sarebbe quella di "depotenziare" la presidenza di Budapest, facendo in modo che il Belgio e la Spagna, le cui presidenze precedono quella ungherese, tolgano potere in qualche modo alla presidenza successiva vietandole di ospitare riunioni che abbiano a che fare con lo stato di diritto. Anche su questo tema è difficile stabilire come impedire all'Ungheria di determinare in autonomia la propria agenda in vista della presidenza semestrale. (Res)