Pakistan: 33 manifestanti sospettati di attacchi a siti difesa affidati alla giustizia militare (2)

22 luglio 2021

- Il 24 maggio il ministro della Difesa, Khawaja Asif, ha avanzato l’ipotesi di mettere al bando il Pti, spiegando che “ha attaccato lo Stato alle fondamenta, una cosa che non è mai accaduta in passato e che non può essere tollerata”. Nella stessa giornata Khan ha pronunciato un discorso denunciando un “giro di vite” che “non si è mai visto nella storia del Paese” contro il Pti e sostenendo che al momento “più di diecimila” suoi sostenitori fossero in carcere. Il politico ha ribadito che il Pti non sarà eliminato, ma che al contrario la sua popolarità continuerà a crescere. Khan, inoltre, ha accusato quelli che lo stanno colpendo di distruggere il Paese e ha fatto appello ai giudici della Corte suprema come ultima speranza: “Sta a voi ora salvare questo Paese”. “Quando una nazione china la testa per la paura, quella nazione muore”, ha concluso, facendo appello ai suoi sostenitori a “non accettare la sconfitta” e la “schiavitù”. Il Pti ha perso diversi dirigenti. Si sono dimessi Shireen Mazari, già ministra dei Diritti umani del governo Khan (2018-22), e Fayyaz ul Hassan Chohan, ex ministro dell’Informazione e della cultura del governo provinciale del Punjab (2019-20); poi è stata la volta del vicepresidente, Fawad Chaudhry. Asad Umar ha lasciato la carica di segretario generale. Diversi altri hanno preso le distanze da Khan e dalle violenze del 9 maggio. (segue) (Inn)