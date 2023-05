Roma: Pd, Ferrara taroccava foto tombini sturati, con noi investimenti concreti su strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ringraziare il consigliere M5s Ferrara che con le sue sortite surreali ci permette di ricordare, ogni tanto, il prima e il dopo come in quelle fotografie che svelano le differenze". Lo dichiarano, in una nota, consiglieri capitolini del Pd, Antonio Stampete e Giulia Tempesta. "Oggi - aggiungono - è la volta delle strade e ci riporta alla memoria lo stato di abbandono e di degrado di vie e asfalto in tutta Roma ai tempi della Raggi. Lo ricordano bene anche i romani che ogni giorno dovevano fare lo slalom tra buche e avvallamenti e reclamavano interventi che non hanno risolto le criticità. D'altra parte il solerte consigliere Ferrara, da ex capogruppo del movimento, era lo stesso che si cimentava con photoshop per taroccare e diffondere su internet foto fake di tombini sturati. Forse è il tempo di distinguere tra la pura propaganda di quei tempi dai progetti e dagli investimenti reali dell'attuale amministrazione. Un bagno di umiltà è sempre possibile", concludono Stampete e Tempesta. (Com)