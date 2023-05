Speciale energia: Busnelli (Amazon), obiettivo zero emissioni al 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo arrivare nel 2040 a zero emissioni nette, con 10 anni anticipo rispetto agli obiettivi dell’accordo di Parigi”. A dirlo Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods di Amazon Italia e Spagna, poco dopo il taglio del nastro del più grande parco agrivoltaico in Italia realizzato in collaborazione con Engie. Già oggi “l’85 per cento dei consumi proviene da energie verdi, a zero emissioni nette”, ha sottolineato ricordando che su questo “si arriverà al 100 per cento al 2025”. (Rin)