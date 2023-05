© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle grandi aziende che decidono di investire in Italia “servono regole stabili nel medio-lungo termine per avere una progettualità”. È quanto rimarcato da Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, presentando a Mazara del Vallo il nuovo parco agrivoltaico, il più grande in Italia, realizzato dalla società in collaborazione con Amazon. (Rin)