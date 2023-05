Speciale energia: Gava, transizione è opportunità, istituzioni accompagnino aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione "è un’opportunità, le aziende lo hanno capito e le istituzioni devono stare al loro fianco nell’accompagnamento verso questa transizione ecologica”. Lo ha affermato Vania Gava, viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, parlando a margine dell’inaugurazione del più grande parco agrivoltaico in Italia sorto dalla collaborazione fra Engie e Amazon. “Sono molto onorata - ha aggiunto - di inaugurare il frutto di questa collaborazione fra due grandi e bellissime aziende che hanno voluto investire in questo territorio e nelle rinnovabili”. Impianti come quello di Engie, ha poi chiarito “sono un’opportunità per tutti” anche per “una nuova formazione, nuovi posti di lavoro e competenze diverse. Si lasciano i vecchi lavori che però vengono assorbiti dai green job” e dunque “si creano nuovi posti di lavoro e competenze, tutelando l’ambiente, l’economia e i territori”. (Rin)