Speciale energia: Gava, vogliamo rispettare obiettivi transizione ma serve gradualità

- Sulla strada della transizione energetica ed ambientale “abbiamo obiettivi ambizioni che vogliamo rispettare” ma serve anche “gradualità perché in alcuni casi è necessario rallentare per salvaguardare l’economia del Paese”. Lo ha evidenziato Vania Gava, viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, parlando a margine dell’inaugurazione del più grande parco agrivoltaico in Italia realizzato a Engie. “Dobbiamo essere al fianco di chi vuole investire e portare questo tipo di progetti nel Paese”, ha aggiunto. (Rin)