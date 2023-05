Speciale energia: Imprese, Sace garantisce finanziamento da 40 milioni di euro a turca Calik Enerji per energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace e il conglomerato energetico turco Calik Enerji, attivo nei settori Epc, utility e investimenti nelle rinnovabili, annunciano un’importante e unica operazione a sostegno della realizzazione di energia elettrica e di progetti di rinnovabili di ultima generazione con tecnologie e know-how italiani in tutto il mondo. Lo riferisce un comunicato stampa. Sace ha garantito il finanziamento di 40 milioni di euro erogato da Ing a favore di Calik Enerji con un periodo di utilizzo di 2 anni e un periodo di rimborso di 6,5 anni, a sostegno dei contratti aggiudicati da aziende italiane per progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Paesi terzi. Lo strumento Sace offrirà opportunità e aumenterà la competitività delle aziende italiane, comprese le Pmi, per partecipare a progetti futuri, grazie allo strumento dedicato a Calik Enerji. La filiera delle imprese italiane potenzialmente coinvolte è ampia e oltre 30 aziende hanno già partecipato agli eventi di business matching organizzati da Sace in Italia. Il prossimo matchmaking si svolgerà a Omc 2023 – Med Energy Conference & Exhibition, il principale evento nell'area del Mediterraneo per tutti i professionisti e le associazioni del settore energetico. Questa è la prima volta che Sace concede una copertura a una società Epc energetica in Turchia, sulla base del proprio bilancio aziendale, nell'ambito del suo Multi-Tied Buyer's Credit Scheme, e delle caratteristiche per la prima volta di un Multi-Tied Buyer's Credit e di un classico Buyer's Credit. Grazie all'operazione e al suo schema ibrido, Calik Enerji aumenterà il proprio approvvigionamento da aziende italiane, seguendo un processo di valutazione in conformità con le regole dell'Ocse, inclusi i Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence. (Res)