Torino: l'Università cofinanzierà i dipartimenti per aumentare la presenza femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Torino cofinanzierà i dipartimenti per incentivare l'aumento della presenza femminile tra i professori ordinari. Lo ha deciso il Cda di Unito all'unanimità con l'obiettivo di tendere alla percentuale del 40 per cento di donne professoresse ordinarie, superando l'attuale 33,8 per cento registrato al 10 marzo 2023 e contrastare situazioni di discriminazione basate sul genere. "Questa misura innovativa – ha dichiarato il rettore di Unito Stefano Geuna – pone l'Università di Torino in una posizione di avanguardia per infrangere il soffitto di cristallo nelle posizioni apicali. Investiamo così risorse importanti per raggiungere l'obiettivo del 40 per cento di donne nella posizione di ordinario fissato dal nostro Piano Strategico. Siamo convinti che questa possa diventare una buona pratica da seguire anche in altri contesti, perché il raggiungimento della parità di genere negli ambienti della ricerca costituisce un traguardo fondamentale per tutta la nostra società", ha concluso.(Rpi)