Lombardia: Fontana su Rosa Camuna a Maroni, ha fatto eccellente lavoro per Regione - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare il premio Rosa Camuna a Roberto Maroni "significa riconoscenza a un grande lombardo, a una persona che nella sua vita ha lavorato per la nostra comunità in maniera eccellente, sia come amministratore locale, sia come parlamentare, sia come ministro e infine come presidente della Regione". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione dei nuovi spazi del Centro Mafalda Luce di Milano, parlando dei premi Rosa Camuna che saranno ufficialmente conferiti domani sera. (Video: Agenzia Nova) (Rem)