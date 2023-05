Bosnia: Istituto statistica, produzione elettricità Federazione in calo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese) ad aprile è diminuita la produzione lorda di energia elettrica, con 653 gigawattora rispetto ai 762 di un anno fa. Lo riportano i dati dell'Istituto di statistica dell'entità. Alla produzione partecipano le centrali idroelettriche con il 41,2 per cento, le centrali termiche con il 53,6 per cento e le centrali eoliche con il 5,2 per cento. Allo stesso tempo, è aumentata la produzione di carbone, che ad aprile ha registrato 362,2 mila tonnellate, rispetto alle 335 mila dello stesso mese del 2022. Anche l'importazione di prodotti petroliferi è aumentata nell'aprile 2023, con 93,4 mila tonnellate, mentre nello stesso periodo dello scorso anno era stata pari a 90,2 tonnellate. Complessivamente, è stato importato il 78,7 per cento di gasolio, seguito dal 12,6 per cento di benzina senza piombo e dal 4 per cento di olio combustibile e gasolio da riscaldamento.(Seb)