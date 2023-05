Speciale difesa: Ucraina, Crosetto, difesa nasce come presidio della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La difesa nasce come presidio della democrazia ed è il presupposto della pace e della sicurezza, pilastri della democrazia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il panel "L'Europa della Difesa" tenuto in occasione del Festival dell’Economia in corso a Trento. “È più forte uno Stato che va alle elezioni ogni quattro o cinque anni (…) o una nazione comandata da un uomo che decide confrontandosi con se stesso?”, ha domandato Crosetto, parlando del “dramma posto davanti a noi in questi tempi” e cioè la forza delle democrazie rispetto alle autarchie. “In questo l’Ucraina è la punta dell’iceberg, forse l’inizio”, ha affermato il ministro. “Non so se le democrazie siano in grado di rispondere a questa sfida. Non so se il mondo occidentale, con l’evoluzione che ha avuto, con il fatto che ha allontanato dal proprio orizzonte la cultura della sofferenza e della morte, possa affrontare un momento così difficile”, ha detto il ministro, ricordando che “la guerra è entrata dalla porta principale, a pochissimi chilometri da noi”. “Un'invasione come quella russa in uno dei tanti Paesi europei non avrebbe avuto quel tipo di reazione da parte della cittadinanza. In Ucraina abbiamo visto l’abitudine alla sofferenza e la voglia di combattere anche quando non si ha niente”, ha ribadito Crosetto, invitando “a chiederci come affrontare nei prossimi anni questa sfida culturale se mai dovesse entrare nel nostro territorio”. “È brutto parlarne, è fastidioso e pesante, difficile. Ma non farlo sarebbe inaccettabile”, ha concluso. (Res)