Speciale difesa: Crosetto, Italia come nazione si è consolidata durante Prima guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia è diventata una nazione quando per la prima volta i giovani di tutto il Paese di sono trovati insieme in trincea, durante la Prima guerra mondiale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il panel "L'Europa della Difesa" tenuto in occasione del Festival dell’Economia in corso a Trento, ricordando come l’Italia che viviamo adesso “si sia formata sul sangue dei giovani italiani”. “La convivenza di idee diverse è dovuta alla stessa democrazia che è riuscita a non trasformare il conflitto in guerre”, ha proseguito il ministro, ricordando come le contrapposizioni di idee diverse “sono un mezzo con cui facciamo sfogare l’innata predisposizione dell’uomo al conflitto”. “Rispetto al punto da cui siamo partiti la crescita è stata enorme, anche se si può sempre fare di più su diritti e libertà”, ha affermato Crosetto, ricordando che la diminuzione delle disuguaglianze “è un processo che non ha mai fine”. Nel contesto del conflitto in Ucraina, “diamo per scontato che non cambi il panorama politico, stiamo costruendo, cercando la pace, e se non arriva continueremo ad aiutare come stiamo facendo”, ha detto il ministro, ponendo la questione di un possibile cambio di atteggiamento da parte degli Stati Uniti. “La politica ha la necessità di guardare tutti gli scenari che ha davanti. Questo significa cercare di arrivare più velocemente possibile alla fine del conflitto e alla ricerca di un tavolo di pace”, ha concluso. (Res)