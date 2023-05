Speciale difesa: Taiwan, ministero Difesa, in corso trattativa con Usa su fornitura sistema radio Link 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Taiwan sono in trattative con gli Stati Uniti per ottenere il sistema radio della Nato Link 22 al fine di migliorare lo scambio di dati tattici con Washington. Lo riporta l'agenzia di stampa taiwanese "Central News Agency", citando il ministero della Difesa di Taipei. La fornitura rientra nel programma di aggiornamento dei sistemi di sicurezza dei dati intrapreso dai vertici militari dell'isola, in considerazione delle persistenti tensioni con la Cina nello Stretto. Pechino, che rivendica l'isola autogovernata come parte del territorio nazionale, organizza infatti quotidiane sortite con aerei e navi da guerra, spingendo i vertici militari di Taipei a intensificare le esercitazioni per mantenere la prontezza al combattimento dei reparti. L'ultima si è tenuta sulle Isole Penghu, nell'ambito della quale sono stati dispiegati mortai da 120 millimetri, mitragliatrici e carri armati M60A3. Le forze armate hanno intrapreso anche un'esercitazione anti-sbarco di due giorni sulla contea di Yilan, lungo la costa orientale dell'isola, con la simulazione di una potenziale invasione cinese. (Cip)