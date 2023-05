© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato "la Finlandia e il presidente Sauli Niinisto" per l'attuazione degli accordi raggiunti a Helsinki. "Il 16mo pacchetto di assistenza alla difesa all'Ucraina, che includerà sistemi antiaerei e munizioni, è urgentemente necessario sul campo di battaglia. Insieme per la vittoria!", ha scritto Zelensky in un tweet. (Kiu)