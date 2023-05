Libano: parlamentari opposizione, Hezbollah non ha diritto di favorire conflitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah non ha il diritto di far precipitare il Libano in conflitti che servono solo al suo progetto regionale, imponendo i suoi benefici politici, militari, di sicurezza ed economici allo Stato libanese. Lo hanno annunciato oggi i parlamentari dell'opposizione in un comunicato stampa, commentando le esercitazioni militari organizzate il 21 maggio nei pressi di Mlita, nel sud del Libano, in previsione della “festa della Resistenza” che è stata celebrata il 25 maggio scorso. "Risolvere questo dilemma è diventato un dovere urgente ponendo fine alla presenza di armi tra le file di Hezbollah attraverso l'attuazione delle risoluzioni 1559 e 1701 del Consiglio di sicurezza Onu", hanno affermato i deputati, spiegando che "Hezbollah deve esercitare la sua attività politica, come il resto dei partiti libanesi, secondo le leggi libanesi, la democrazia e il rispetto delle libertà pubbliche. Deve capire una volta per tutte che il popolo libanese non si sottometterà alla logica della forza e delle armi, qualunque sacrificio possa costargli”. Durante le esercitazioni, Hezbollah ha messo in mostra gli equipaggiamenti militari e le armi a sua disposizione, come mortai e droni, mentre i suoi miliziani hanno sfilato a bordo di veicoli militari o di motociclette. Tra le dimostrazioni proposte, inoltre, Hezbollah ha simulato un attacco contro una località israeliana, sparando proiettili contro obiettivi marcati con la stella di David. Infatti, la festa della resistenza commemora il 23 anniversario dal ritiro dal Libano meridionale delle Forze di difesa israeliane (Idf). (segue) (Lib)