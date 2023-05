Lazio: Corrotti (Fd'I), solidarietà a giornalista aggredito a Santa Marinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al giornalista e direttore di EtruriaNews Paolo Gianlorenzo, per la vicenda che lo ha visto oggetto di una aggressione a Santa Marinella. Senza entrare nel merito, ritengo queste modalità non degne per dirimere eventuali incomprensioni". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente commissione politiche abitative. "Trovo inoltre imbarazzante che questa vicenda coinvolga un rappresentante di una azienda regionale come Ater Civitavecchia, realtà centrale all'interno di questa parte del territorio: c'è da chiedersi ora se l'attuale direttore generale Clementi sia la persona giusta per rappresentare una importante struttura come Ater e, più in generale, la stessa regione Lazio", conclude Corrotti. (Com)