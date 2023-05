Roma: ultima tappa di "Una vita da social", il questore "educare giovani per futuro di legalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia parla ai giovani e lo fa, da diversi anni ormai, con "Una vita da social", la campagna educativa itinerante che ha toccato scuole di ogni ordine per sensibilizzare i ragazzi all'utilizzo coscienzioso della rete e dei social in particolare. Erano 3.500 circa gli studenti che, questa mattima, sono stati accolti a villa Pamphili di Roma, per la tappa conclusiva che ha visto coinvolti gli agenti di ogni specialità della polizia. Tra loro anche una madrina di eccezione come Paola Cortellesi che "ha provato" il percorso di realtà virtuale della guida in stato di ebbrezza. "Sono sempre felice di stare con i ragazzi e avere dialogo con loro" ha detto l'attrice stringendo mani e concedendosi a selfie. A Villa Pamphili anche il nuovo prefetto di Roma Lamberto Giannini accolto dal questore di Roma Carmine Belfiore. (segue) (Rer)