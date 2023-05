Roma: ultima tappa di "Una vita da social", il questore "educare giovani per futuro di legalità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso questore ha voluto sottolineare l'importanza di parlare ai giovani perchè "educare loro è fondamentale se si vuole un futuro di legalità". Sui pericoli che corrono i più giovani Belfiore ha detto che "arrivano dalla strada ma anche dalla rete dato che è più facile approcciarli per via dei mezzi tecnici che ormai dispongono in abbondanza. È necessario che sappiano riconoscerli". I ragazzi hanno potuto confrontarsi con tutte le specialità della polizia, dal Truck della Polizia Postale, al Camper Rosa della campagna "Questo non è amore", il Nucleo Artificieri, le Squadre dei Cinofili, la Squadra Fluviale, la Polizia Scientifica, l'Ufficio Sanitario, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, il Reparto Mobile, le Fiamme Oro e la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato. (Rer)