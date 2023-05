Milano: L'Aula di Palazzo Marino diventa teatro per ricordare Matteotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i banchi dell'emiciclo di Palazzo Marino verranno riproposti i discorsi di Matteotti nella loro terrificante verità. L'iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Centro Brera, Centro Studi Grande Milano, Centro Studi Circolo Caldara, The Mill/Le passioni generano idee ed ha il patrocinio del Comune di Fratta Polesine, della Fondazione Giacomo Matteotti, della Fondazione di Studi Storici "Filippo Turati" e della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. La realizzazione dello spazio scenico è di Filippo Sarcinelli, i costumi di Giuseppe Avallone, l'ideazione, il coaching, la regia e le luci di Gianpiero Borgia. Coproduzione di TB e Artisti Associati Gorizia. L'iniziativa è preceduta dall'incontro dal titolo "Giacomo Matteotti", organizzato presso la Casa della Memoria, in via Confalonieri 14, lunedì 29 maggio alle ore 18. Parteciperanno: Elena Buscemi, Presidente del Consiglio comunale di Milano; Alberto Martinelli, Presidente di Casa della Memoria; Nicola Del Corno, Professore di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, Università degli Studi di Milano; Gianpiero Borgia e Elena Cotugno, regista e attrice dello spettacolo "Giacomo (Matteotti)"; Roberto Cociancich, Associazione The Mill; Daniela Mainini, Centro Studi Grande Milano; Franco D'Alfonso, Centro Studi Circolo Caldara; Sergio Scalpelli, Centro Brera. Sempre il 29 maggio il Teatro dei Borgia sarà al Liceo Elio Vittorini per una lezione/spettacolo dedicata agli studenti e alle studentesse. (Com)