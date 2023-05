Maltempo: Meloni, da governo sforzo immane ma E-R è locomotiva di nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi varati dal governo "per oltre 2 miliardi di euro sono uno sforzo immane fatto in 72 ore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata in videocollegamento al Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "L'Italia che vorrei". Uno sforzo "non solo doveroso verso cittadini" della Regione, "ma importante per l'Italia nel suo complesso perché l'Emilia-Romagna è una locomotiva per questa nazione", ha aggiunto. "Lo meritano i cittadini delle aree colpite dove ho trovato una realtà particolare", un "popolo a spalare il fango con l'orgoglio negli occhi", ha concluso Meloni.(Rin)