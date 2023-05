Speciale difesa: segretario Usa sente omologa dei Paesi Bassi, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologa dei Paesi Bassi, Kajsa Ollongren. La telefonata, riferisce una nota, si è incentrata sul sostegno dei due Paesi all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Austin ha ringraziato la controparte per gli aiuti forniti da Amsterdam a Kiev, aggiungendo che i Paesi Bassi hanno dimostrato una importante leadership nel coordinare gli alleati della regione per sostenere l’Ucraina. (Was)