Speciale difesa: Ucraina, Crosetto, italiani hanno approccio diverso rispetto ad altri Paesi

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia ha una responsabilità in più rispetto al conflitto in Ucraina dal momento che “abbiamo un approccio diverso da quasi tutte le altre nazioni del mondo”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il panel "L'Europa della Difesa" tenuto in occasione del Festival dell’Economia in corso a Trento. “Sono stato in Iraq, in Kurdistan, in Egitto, in Azerbaigian, in Uzbekistan. Ovunque mi hanno accolto positivamente e questo ci dà una possibilità in più dal momento che non tutti i Paesi hanno un’apertura tale da poter impostare un dialogo”, ha affermato Crosetto. (Res)