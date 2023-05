Speciale difesa: Israele, le Forze di difesa hanno abbattuto un drone a Zarit, al confine con il Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno abbattuto un drone nella zona di Zarit, nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo ha reso noto il portavoce delle Idf per i media arabi, Avichay Adraee, su Twitter. L'ufficiale ha aggiunto: “Le Idf continueranno a operare per prevenire qualsiasi tentativo di violazione della sovranità dello Stato ebraico". In un’immagine condivisa dall’esercito israeliano, secondo “The Times of Israel”, il drone “sembra essere di tipo quadcopter, prodotto dalla società cinese Dji e disponibile in commercio”. “I funzionari delle Idf hanno notato già notato in precedenza che almeno alcuni dei droni che il movimento sciita libanese Hezbollah utilizza per scopi di sorveglianza sono disponibili in commercio”, secondo il quotidiano israeliano. Tuttavia, non ci sono state dichiarazioni immediate da parte di Hezbollah o di media affiliati rispetto all’abbattimento del drone. (Res)