Speciale difesa: Russia, caccia Su-35S e Su-27P scortano due bombardieri strategici sul Mar Baltico

- Due caccia russi Su-35S e Su-27P hanno scortato due bombardieri strategici B-1B dell'aeronautica statunitense sul Mar Baltico. Lo ha annunciato il Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa. "Il 25 maggio 2023, i mezzi russi di controllo dello spazio aereo sul Mar Baltico hanno rilevato due obiettivi aerei in avvicinamento al confine di stato della Federazione Russa. Per evitare di violare il confine di Stato russo", sono intervenuti i caccia Su-35S e Su-27P in servizio del distretto militare occidentale. L'equipaggio dei caccia russi ha classificato i bersagli aerei come due bombardieri strategici B-1B della US Air Force. (Rum)