Speciale difesa: Crosetto, nessuna nazione europea è in grado di difendersi da sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nessuna nazione europea è in grado di difendersi da sola. È importante che tutti comprendano che solo insieme si possono affrontare le sfide e la gravosità del tempo che ci è dato di affrontare. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della 18ma edizione del Festival dell’economia, che ha preso il via a Trento, come riferisce una nota. Il ministro si è soffermato sul tema “L’Europa della difesa” e ha tracciato un quadro dell’attuale situazione geopolitica. Sull’Ucraina Crosetto ha rimarcato che “occorre arrivare alla fine del conflitto e cercare un tavolo di pace”. Il ministro ha poi ricordato che l’altro tema centrale su cui si deve concentrare l’Occidente è l’Africa: “Non esiste futuro dell’Europa senza futuro per l’Africa. Ecco perché è fondamentale creare le condizioni che consentano crescita, sicurezza e sviluppo in settori specifici tra cui sanità e istruzione”. Crosetto ha sottolineato il grande ruolo svolto dai militari italiani nel mondo: “Nelle missioni internazionali l’Italia ha una responsabilità in più che deriva dal diverso approccio dei nostri militari, basato sulla capacità di creare relazioni e apertura al dialogo”. (Res)